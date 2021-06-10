新冠肺炎疫情影響百業，台北市長柯文哲10日宣布，鬆綁計程車只能載客、按表計費的法令限制，允許計程車載送貨物和餐點，投入物流業，解決物流塞車問題。

柯文哲今午主持防疫記者會，他指出，在疫苗還沒普遍施打前、三級管制還進行時，要思考怎麼讓整個經濟受創減少，上周發現傳統市場人流很多，起初想說用電商加物流，取代市場，結果電商業績成長5倍，最近物流飽和都不收生鮮食品，物流無法承擔業務，但計程車業績剩下2成，所以讓計程車擔任物流工作。

他表示，法令規定計程車只能載人，不能載貨、送餐點、必須按表收費，緊急時期不能再被法律限制，北市用行政命令向中央報備，在非常時期一下子也沒辦法處理法令問題，所以當北市還在二、三、四級管制時，允許計程車載送貨物和餐點，不必按表收費，可以和業者談怎麼收費，用這方式讓計程車能量投入物流業，解決物流塞車問題。

北市公運處長常華珍補充說明，市府依《傳染病防治法》第54條，徵用北市計程車、客運業，及計程車客運服務業、派遣車隊所屬車輛可協助載送貨物和外送餐點，收費基準依市場機制由計程車業者和合作店家協商費用，也鬆綁《公路法》34條營業汽車分類營運限制。

(中時 )