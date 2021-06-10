民視《綜藝新時代》浩角翔起本週帶琳妲、郭婷筠與彭正來體驗搜救犬訓練的工作，籃籃在錄影前進到休息室等待梳化時，看到馴養中心裡有一隻剛送來訓練的可愛小狼狗，喜歡狗狗的她馬上一把將小狼狗擁入懷中，小狼狗則是熱情狂親狂舔籃籃還親到了嘴唇，讓一旁工作人員打趣的說這算是奪走籃籃的螢幕初吻了吧，會讓很多粉絲很羨慕這頭小狼狗！

體驗完搜救犬找人的功力後，製作單位安排了一場在真實山林裡搜救的模擬狀況，讓藝人直說好寫實，不過這也苦了阿翔，在等待浩子和搜救犬來救援時，阿翔慘被蚊子叮的滿頭包，而浩子在救出彭正後得知下一個要去救阿翔時還開玩笑的說還是我們錄到這裡就好，也讓製作單位大喊不行啦，再不去找阿翔他就要被蚊子叮到認不出人了，實境的救援工作也讓藝人更了解搜救犬訓練的辛苦。

訓練過程中，腰不好的浩子背起重達40公斤的搜救犬做移動訓練，雖表情吃重但現場毫無怨言！因為搜救犬平常的工作為救人，他覺得很有意義。而郭婷筠看見浩子這麼耐重，居然想一把跳上去讓他背背看，嚇的浩子臉發白趕緊閃開直說：「你老公有來，叫他背啦！」

彭正雖然疼愛老婆一口就背起愛妻，但在移動的過程中表情漸漸沉重氣喘噓噓！不過剛發唱片的他聽到主持人說這麼喘可以唱歌嗎？馬上把握機會展現歌喉，也讓現場讚嘆剛剛像做重訓完的他還能唱那麼好真不簡單！

(中時 )