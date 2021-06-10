有新華社背景的大陸政治微信公號「牛彈琴」10日發文指出，原來以為，這只是今年雲南最好的宣傳片；但當大象一家齊齊整整睡覺照片出來，一切毫無疑問，這是大陸今年迄今最出色的國家宣傳片。

文章說，如果說15頭大象一路向北，還只是鋪墊，是序幕；那麼，大象安心躺下睡大覺，尤其是小象蜷縮在大象中間，則是小高潮。

這樣有趣的場景，也火遍全球，看到一位朋友就感慨說，這應該也是西方媒體多年來對中國最溫柔的一次。

以前，各種挑剔、各種嘲諷、各種腹黑，帶著放大鏡、濾鏡在找東西。

現在，不管是美國的美聯社、CNN，還是英國的BBC、衛報，還是中東的半島電視臺，日本的每日新聞、NHK，不管有名沒名的媒體，都在追著看中國大象的劇情。

每一個細節，都很有意思。

從這個角度看，昆明人的心情，一度好比剛談戀愛的少女在等待男友：怕他來，又怕他不來，更怕他亂來。

在中國，在美國、在歐洲、在中東、在日本，在世界很多地方，人們像追劇一樣追著這群中國大象的行蹤。

雲南是中國少數民族最多的省分，相對來說也不是一個很富裕的省分，這麼多目光聚焦雲南，會不會是一件壞事呢？

至少到目前為止，這15頭大象，成了雲南最好的廣告，也成了今年中國的最好外宣。沒有之一。 因為效果很明顯的。

1，世界看到中國的大，雲南的美。

從西雙版納到昆明，大象走了500公里，這還是直線。日本人感歎，這是從東京到大阪的距離，但在中國，還沒有出雲南省。

2，世界看到中國人的愛，自信樂觀。

富士電視台去現場報導，中國員警也不再是蠻橫的形象，而是先敬禮後詢問，然後微笑地打招呼：「你們是來看大象的吧？」。

哪怕是偏鄉僻壤的中國村民，大家都很淡定，不害怕，更興奮，都相信政府會採取有效措施。

3，世界看到中國的科技實力，中國形象。

為了保護這群大象，雲南出動了大批警力，24小時監控象群動態，9台專用無人機，無人機還配備了夜間觀察的紅外線裝置。

中國人看著大象，就像看著自己的孩子。也別擔心，根據中國法律，大象的破壞，都由政府和保險公司買單…… 還有，雖然也有各種雜音，甚至不乏指責中國保護不力的聲音，但總體的國際輿論，還是感歎中國對野生動物的保護。

畢竟，經過20年的保護，雲南的野生大象，原來只有170頭，現在已經300頭。人們看到了不一樣的雲南，看到了不一樣的中國。

15頭大象就以這種最溫情的方式，輕鬆打破了這層壁壘。畢竟，大象走這麼遠，一頭沒受到傷害，還很安心地乖乖躺地睡覺，用一位外國人的感慨，這最清楚地說明，「大象也知道中國是一個好國家」。

這樣的故事，不正是領導人前幾天所指出的，塑造可信、可愛、可敬的中國形象。

大象還沒有回家，估計且要在雲南遊盪一段時間，總覺得要讓這些宣傳大使，發揮更大的作用，還可以做得更多更好。有一點，還可以更自信一點。比如批評中國保護不力，不然大象為什麼要跑出來？任何工作，都不可能十全十美，有不足就改進。還有，要相信自己的管理能力、協調能力、應變能力。

(中時 )