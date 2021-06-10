嘉義嚴姓男藥師最後送醫身影。（民眾提供）

嘉義市58歲嚴姓藥師上周打AZ疫苗，今天中午家人發現他無心跳呼吸，消防局接獲通報，趕往現場救護，緊急進行CPR急救，並送台中榮總嘉義分院搶救後宣告不治，嘉義市衛生局表示，會向中央通報「疫苗不良反應事件」，由中央判定是否與疫苗有關。

嘉義市政府衛生局副局長廖育瑋表示，這位死者是符合公費施打疫苗的醫事人員，上周五施打AZ疫苗後第6天即6月9日，開始出現噁心、嘔吐、想大便等症狀，今天早上身體更不舒服，向家人說想回房間睡覺，中午家人要叫他起來用餐，卻已經叫不醒，這位藥師送醫後不治，PCR採檢是陰性。

廖育瑋表示，由於這位藥師有中風慢性病史，猝死是否與施打疫苗有關？將會彙整所有資料通報為「疫苗不良反應事件」，由中央來判定。

據了解，死者嚴姓藥師被家人發現時已無心跳呼吸，呈現OHCA（到院前死亡），消防局在線上指導DACPR，救護人員到場後接手CPR（心肺復甦術），又AED不建議電擊，火速送中榮嘉義分院搶救，仍宣告不治。

(中時 )