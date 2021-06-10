本土疫情持續延燒，疫苗供應不足，卻爆發有特權打疫苗的問題。行政院有給職顧問丁怡銘，被揭發五月中旬已接種AZ公費疫苗。行政院則回應，丁怡銘身分符合第2類維持防疫體系運作的中央政府人員。對此，資深媒體人趙少康反嗆，蔡英文總統才說「民進黨執政的縣市要輪到誰打，誰才打」，結果馬上自打臉，冒出一個丁怡銘已經打完，蔡英文自打臉，這就是壞心有壞報的結果。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

趙少康10日臉書表示，台北市好心肝診所替志工打疫苗被追殺，連地檢署都出動要搜索偵辦，好心肝平日義工眾多，幫民眾篩檢診治肝病，也常常舉辦義診幫助弱勢病患。綠營現在為了打擊柯文哲，居然動用司法追殺好心肝，實在是壞心肝在作祟，壞心肝還阻擋別人捐贈、採購疫苗。

趙少康還說，據了解，因為柯文哲被民進黨政府指責疫苗施打進度太慢，所以下令趕快把疫苗打完，蔡英文撿到槍，還義正嚴辭的說「民進黨執政的縣市要輪到誰打，誰才打」。沒想到話才講完，就冒出一個丁怡銘已經打完，蔡英文自己打臉自己，這就是壞心有壞報的結果。

不管好心肝還是丁怡銘，如果疫苗夠，誰會管誰先打誰後打？因為疫苗不夠，大家才會斤斤計較誰先誰後。給人民足夠的疫苗是政府天職，美國、日本、大陸、新加坡、香港有足夠的疫苗，為什麼我們淪落到第三世界國家的處境，就是沒有疫苗？他們國家沒錢，我們有5400億美元的外匯存底，還要靠美、日好心捐給我們，蔡英文、蘇貞昌、陳時中一點都不感到慚愧？臉皮真是厚。

好心肝 vs... 由趙少康發佈於 2021年6月9日 星期三

(中時新聞網)