基隆市迄今累計216例本土確診個案，今新增12例，包括全家便利商店（仁三店）店員、照護中心外籍照服員、3名護理之家住民、台北某飯店工程部員工、5例家庭群聚確診個案接觸者。

基隆市長林右昌表示，案12054為20多歲男性，於仁三路59號1樓全家便利商店工作，身體不適採檢確診，目前超商已暫時休業，至於感染源仍在疫調中；案12055是40多歲女性，為照護中心外籍照服員，原匡列紅區高風險接觸者，日前預防性採檢陰性，8日身體不適就醫確診，已收治。

案12160、12162、12168皆為護理之家住民，日前室友確診，被列為紅區高風險接觸者，因執行加強版篩檢確診；案12161是40多歲男性，在台北某畈定工程部工作，身體不適就醫確診，已收治汐止國泰醫院，疫調中；案12163為50多歲男性，日前被匡列為確診個案接住者，被安排入住防疫旅館，身體不適就醫，採檢陽性。

另外，案11708前天確診，為汐止工業公司檢驗員，今天確診案例中有4例為其家屬，分別是他的妻子、母親、2名女兒，屬於家庭群聚案；案12236為50多歲女性，是成功市場確診攤販的妹妹，自主性預約採檢確診，目前無症狀。

林右昌說，現在有很多確診案例都沒有症狀，因此，仍和身邊家人、朋友接觸，他呼籲，有與去診者足跡重疊者，必須提供警覺，主動預約採檢。

(中時 )