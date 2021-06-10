大陸乘聯會發布5月批發銷量，新能源汽車中，特斯拉今年首次超過上汽通用五菱登頂榜首。資料顯示，5月新能源乘用車批發銷量19.6萬輛，較前月增長6.7％。銷量過萬的車企共4家，分別為特斯拉（3.34萬輛）、比亞迪（3.21萬輛）、上汽通用五菱（2.77萬輛）、上汽乘用車（1.10萬輛）。

相較於上一個月排名發生較大變化，連續4個月銷量位居第一的上汽通用五菱下滑至第3名。

不過，5月特斯拉有兩份資料呈現給大眾，一份是特斯拉賣不動的結果，特斯拉5月訂單量9800台，另一份則是剛剛公布的交付量，特斯拉在5月份一共交付了3萬3463台新車。

受到上海車展的持續衝擊，以及隨後發生的各地事故，特斯拉5月下訂單量少於4月以及3月，一部分用戶群體開始持幣觀望或者轉場其它品牌。

5月份交付的3萬3463台新車，嚴格意義上來說是3月、4月下定的用戶群體，其中的確有一部分人群因為刹車門事件退訂特斯拉，但保留下來的預定車主正常交付。

所以說，這3萬3463台嚴格意義上來說只是特斯拉的生產量，它生產了這麼多車，一部分交付給了大陸市場，另一部分出口給了海外市場，交付海外。

(旺報 )