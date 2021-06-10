本土新冠肺炎疫情未影響客戶交機，AOI廠-由田(3455)5月合併營收達2.01億元，月增5.94%，為今年單月新高，由於半導體封裝RDL檢測設備等非面板相關設備出貨持續放量，由田預估，全年非面板相關設備佔比可望達50%以上，下半年營運展望樂觀。

由田積極佈局高階PCB、Mini LED及半導體等檢測設備，其中載板部分，由田配合客戶擴產、根據客戶需求打造高精密檢測設備，在載板客戶的加速增產下，由田預估，2021年載板檢測設備全年營收將可望創高，佔營收比重可望達30%以上。

在半導體方面，由田已推出半導體封裝RDL檢測設備，並取得一線大廠認證，加上原有COF檢測設備穩定出貨，預期隨著兩岸半導體封裝需求攀升，由田半導體相關營收佔比可上看20%。

由田預估，全年非面板相關設備佔比可望達50%以上。

由田5月營收2.01億元，月增5.94%、年增14.49%，為今年單月新高，累計前5月營收8.26億元，較去年同期大幅成長56.6%。

由田表示，AOI設備市況受疫情影響相對較小，目前訂單持續暢旺，受惠於大型客戶裝機陸續啟動，載板、半導體、顯示器出貨暢旺，第3季及第4季旺季可期，下半年業績成長幅度將超越上半年，公司亦看好多項出貨動能將有助於拉升全年營收及毛利率。

(時報資訊)