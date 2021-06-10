遊戲廠商公布5月營收，鈊象(3293)表現依舊強勁，5月營收達9.6億元，年增超過4成，為歷史次高；真好玩(8491)5月營收1.38億元，年增160.39％，主要《九州幻想M》及《天啟紀元》國內外營收持續挹注；智冠(5478)5月營收5.47億元，年減10％，5月受數位廣告市場整體投放力道較緩，而5月已開始認列《天地劫：幽城再臨》IP授權分成，將逐月帶來貢獻；橘子(6180)5月份營收7.3億元，年減22.4％，《天堂M》5月27日推出霹靂布袋戲聯名活動、新作《彈射世界》5月26日上市，尚未帶來有效貢獻。

鈊象發展PC與手機遊戲為主要動能，旗下六款主要網路遊戲帶動營收持續成長。去年受疫情影響，美國授權金及其他區域銷售增加，為另一成長來源，尤其美國市場在各州逐步開放線上博弈，這塊市場相當有潛力。在台灣防疫三級警戒時期、亞洲疫情升溫下，以台灣、亞洲其他國家為主要市場的手遊營收將有機會提升。

真好玩也宣布旗下最新代理手遊《異能學園：Soulworker》事前預約人數突破55萬人，為目前市場上期待度最高手遊。真好玩表示，「Soulworker」為全球超人氣的暢銷IP，過去PC版遊戲於全球各地皆創下亮眼成績，而《異能學園：Soulworker》在原作暢銷IP加持下，人氣度直線攀升，事前預約活動已突破55萬人，目前正加緊趕工準備相關上市作業，預計近期內推出，再添營運動能。

智冠集團新遊戲計畫部分，遊戲新幹線代理跨平台遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》預計6月下旬在東南亞雙平台及PC端同步上線，開啟海外遊戲營運服務；另款與弘煜科(6482)聯合發行的手遊新作《風色幻想SP手機版》也即將展開事前預約，多項社群活動陸續開跑，今年夏天邀請玩家再次體驗國產原創二次元的經典之作。以及網龍(3083)自製手遊《吞食天地M》近期將於中國市場推出，多項計畫依序啟動增添營運動能。

橘子指出，5月遊戲方面表現持穩，GASH推出的裝備季活動充份活絡商城交易量，大面額點數交易亦明顯增加。橘子支付月交易額再創歷史新高，月增131％，主因母親節檔期、疫情期間民生消費及稅季提振，交易筆數則較去年同期成長553％、新會員成長8倍。

展望6月，《彈射世界》甫上市即在台港澳地區表現不俗，將貢獻全月營收，增加營運新動能；加上暑期效應提早發酵，《天堂M》、《新楓之谷》皆已規劃推出改版活動，為集團在旺季帶入營收。

(時報資訊)