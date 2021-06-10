玄奘大學去年獲得教育部推動創新創業教育計畫補助220萬，推動校園創新創業人才培育，安排創業實戰培訓課程與創業體驗，5組獲得10萬創業補助基金的團隊因疫情因素，近日首度舉辦線上成果展，吸引132位師生同時參與「線上群聚」發表會。

玄奘大學校長簡紹琦表示，玄奘大學近年積極投入教學資源，硬體方面建置「H!-tech 雲端智慧教室」、「創客空間」等，開設創新創業培訓課程，結合高教深耕計畫資源，持續建構「校園智聯生態系」，也於教室外部建置智慧公告機，其中刊播系統提供新創公司宣傳及行銷活動，另外建置「悟空莊園」打造新創公司的販售店舖及辦公空間。

透過學習、實習和就業步驟學習，可提升學生競爭力，此次對於5組創業團隊的成果，感到十分滿意，在這段時間也同時看到孩子們的成長。

校方表示，此次成果展因疫情影響而改以有別以往的線上群聚發表會方式展出，計有5組團隊分享他們創業過程中的酸甜苦辣，指導老師則線上立即回饋給予經驗指導，一共吸引132位師生參與，同一時間有超過百人共同上線群聚。

由藝術設計學院及藝創系組成的「藝筆藝術美學有限公司」就表示，在創業歷程中曾遭遇相當的困難，他們曾被學員家長反應，希望能有固定課程，像菜單一樣讓他們選擇，導致原本規畫的長期課程也因為成效不佳，而轉為「單堂體驗課程」模式。

有些同學則對創業的初心產生不同的體會，有同學表示，創業沒有捷徑，就是要不斷經過失敗的磨練，堅持才能成功，顧客的笑容能成為我們最大的動力，希望顧客的存在可以為與自己相遇的每個人，帶來量身訂製且獨特的故事。

創業導師掬月廣告創辦人高翊展則針對學生常有的盲點提供意見，他表示目前學校協助吸收了場地、器材等費用，將來正式成立公司之後，毛利的計算要更為精準，才不至於虧錢。

(中時 )