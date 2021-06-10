新冠肺炎肆虐全球，台灣本土疫情延燒，三級防疫警戒延長至28日，對此就有網友不禁好奇「餐飲業到底有多慘？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點名一類型的餐廳，受到的衝擊最大。

原PO在PTT「八卦板」以「餐飲業現在到底有多慘」為題，PO文透露自家巷口的小吃店自發布三級警戒後，就一直關門，直到近日才開張，火鍋店更慘，雖然每天營業，卻幾乎沒人想外帶回家，讓他不禁好奇「有人也是做餐飲的嗎？這波疫情下到底有多慘？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「還好吧？還是賣很貴」、「鹹酥雞生意好到爆炸」、「我離職同事賣飲料比上班好賺，特例嗎」、「剛好過濾爛店，好的店家外帶外送根本接不完」；也有人感嘆「年輕人為主力的幾乎都倒了，老店都沒事」、「小吃還好，餐廳本來就是做內用的，外帶不到兩個月賠了差不多300萬」。

另外有不少網友一面倒點名，吃氣氛、裝潢漂亮的「網美餐廳」即便能外帶，恐怕依舊難以生存，「吃裝潢的網美店應該最慘」、「網美店一定先倒」、「吃氣氛的也全死」、「小確幸、放假吃、聚餐類，這類客層都GG了」、「吃到飽、吃氣氛的店都很慘啦」。

(中時新聞網)