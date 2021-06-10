主計總處今公布4月底全體受僱員工人數 817 萬人，經常性薪資平均為4萬3190 元、年增2.77％，總薪資平均為4萬9930 元，亦增加4.27％；不過，本土疫情升溫，全台5月防疫進入三級警戒，主計總處官員表示，預估職場「簡單休息」人數增，若警戒時間拉長，受僱員工薪資、工時將會受到影響，依據去年1至5月的走勢推估，內需產業的負面衝擊最大。

疫情來襲，官員表示，會有人群聚集疑慮，或者面對面銷售的內需產業首當其衝，以去年受僱員工變化來看，從前年12月到去年5月，全體受僱員工減少了11.5萬人，若依行業區分，住宿餐飲、汽車客運、旅行相關等，從業人數減少最顯著，減幅甚至出現1成以上。

隨去年6月經濟解封、景氣回溫，全體受僱員工人數也逐漸回復，但官員坦言，4月全體員工人數為817萬人，雖然較上月底增加7000人，但仍較去年疫情爆發前仍略減4000人，顯示求職市場尚未回到疫情前的水準；面對這波疫情，主計總處會密切關注變化。

(中時 )