延期一年的東京奧運，為了做好新冠肺炎防疫措施，官方努力討論如何在安全健康的環境下半好這場體壇盛宴，目前已經不開放海外觀眾入境日本觀賽，但開放多少日本民眾進場欣賞，9日國際奧會IOC在記者會上透露，要到今年6月底才會有比較明確的數目。

日本媒體報導，IOC執行長杜比（Christophe Dubi）在記者會上表示，國際奧會這邊正從吸引眾多球迷進場的法國網球公開賽等其他活動，學習如何管理進場觀眾的方式，但目前一些賽事活動使用的方法，可能也不會完全一樣地使用在東京奧運上。

對於到時候東京奧運進場人數上限的提問，杜比仍沒有給出明確答覆，僅表示：「還沒有決定，應該會是6月底才會定出來。」

接種新冠肺炎疫苗未來或許成為跨境旅行的必要條件之一，對於獲東奧參賽資格運動員施打疫苗進度，杜比回應：「收到的訊息顯示已經有超過80％的選手打過疫苗了，我們會持續努力維護大家安全參賽的權利。」

(中時 )