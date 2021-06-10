百業受到新冠肺炎疫情影響，失業人口增加，台北市長柯文哲10日宣布推出「你上工，我加薪」勞工紓困方案，邀集100家企業提供5000個工作機會，只要是失業及停業勞工、打工族群與大學應屆畢業生市民，上工滿3個月，市府即加碼給2萬元，幫勞工朋友加薪，企業也可申請最高1.5萬元進用獎勵。

北市府今推出千人上工加2萬就業專案，有超過100家企業響應，提供逾5000個工作機會，勞工就業後，除企業發給薪資外，任職滿3個月，市府再加碼給勞工「防疫就業加給」最高2萬元；企業只要在8月15日前完成雇用勞工，雇用滿3個月可申請「企業即時進用獎勵」最高1萬5000元。

北市勞動局長陳信瑜指出，5000個工作機會中，包含全職工作及部分工時，皆採「線上投遞履歷方式」辦理，勞工需先註冊台北就業大補帖網站會員，選擇想應聘公司職缺投遞履歷，企業收到求職者履歷後，如符合企業徵選條件，會再進行聯絡安排面試，成功就業期滿後，再向北市就業服務處送件申請就業專案補助。

她表示，在就業滿3個月後，除原有雇主發放工作薪酬外，可再向就服處請領最高防疫風險加給2萬元，2個月未滿3個月，可請領8000元。在企業補助上，向就服處台北人力銀行登記參與求才計畫，並在8月15前完成雇用勞工的企業，分別給予一般失業者、中高齡及高齡失業者即時進用獎勵金或雇用獎助。

陳信瑜說，企業中，雇用按月計酬全職工作者，最高可請領3個月補助1萬5000元，雇用年滿45歲至65歲中高齡失業者及逾65歲高齡失業者，依年齡區分每人每月發給1萬3000元或1萬5000元，最長補助12個月。

勞動局指出，受疫情影響的缺工產業，包含民生產業、運輸物流業、製造業、批發零售業及外送平台與電商等，而民生物流業有全聯、全家便利商店、嘉里大榮物流等19家企業參與，餐飲業有王品餐飲、路易莎、鼎泰豐等24企業參與。

此外，提供最多工作機會數產業是製造業，包括景碩科技、欣興電子、大毅科技等19家企業；資通訊業則有亞太電信、雄獅資訊科技等11家企業，另在防疫規畫上，參與企業也實施居家辦公、人員分流因應措施。

(中時 )