37歲許男涉嫌毒品案件，台中警方去年11月3日到他租屋處展開搜索，許男用手拍落員警密錄器，並衝回車上，員警趨前阻止，許男辱罵髒話，雙方發生拉扯，有1員警手部擦傷。許男否認無妨害公務，辯稱要從後車座拿包裹寄給總統蔡英文時，警察就衝出抓他，警察可能在壓制過程受傷，且傷勢都沒他嚴重。台中地檢署依妨害公務罪嫌將他起訴。

起訴書指出，許男因涉嫌違反《毒品危害防制條例》案件，台中警方持搜索票在去年11月4日上午9時許到他位於中市北區篤行路的租住處搜索，在地下停車場發現許男停妥自小客車，正準備下車，員警趨前表明身分要執行搜索，許男突然以手拍落員警的密錄器，急返車子駕駛座上。

3名員警趨前阻止，並要求許男配合下車，許男不滿當場辱罵髒話，並肢體反抗，雙方發生拉扯，1名員警在過程中手部擦傷。

許男到案時否認妨害公務，並辯稱雖然警員友表示身分，但他以為是壞人，當時他要從車輛後座取出包裹，寄給總統蔡英文，就被警察抓住。

許男也否認拍掉員警的密錄器，指稱員警可能是在壓制他的過程中受傷，甚至還抱怨警察受的傷還沒他的傷嚴重。他承認口出穢言，但是在他很不舒服狀況下講的。

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(中時 )