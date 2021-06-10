新冠肺炎（Covid-19）疫情蔓延，導致國際經濟及金融情勢劇烈變化，總體經營環境之不確定性上升，金管會要求產、壽險公司以109年底之財務報表為基準辦理壓力測試。結果壽險業及產險業整體資本適足率分別為286.08％、472.26％，淨值比為7.62％及34.27％，仍高於法定最低標準，顯示整體保險業在新冠肺炎疫情衝擊之情境下，具備穩健之風險承擔能力。

測試情境係參考過往國外疫情死亡率及罹病率，推估在極端情形下可能對保險風險影響情形、參考國內外金融市場包括股市、債市、匯率等可能波動情形，推估在極端情境下可能對市場風險影響情形，以及產險業在面對氣候變遷所致之極端氣候環境下，對保險業清償能力之影響。

有關市場風險測試結果部分，壽險業及產險業之整體資本適足率分別為237.72％、440.5％，淨值比為6.71％及32.37％，仍高於法定最低標準，顯示整體保險業在全球經濟景氣及金融環境發生變動時，整體風險尚屬可控。

另對於產險業面對氣候變遷風險壓力測試部分，本年度以氣候變遷所造成之巨災（連續強烈颱風侵襲本島之情境）進行測試，測試結果整體產險業資本適足率為422.3％、淨值比為30.06％，仍高於法定最低標準，顯示我國產險業在氣候變遷之極端情境下，具備足夠之清償能力。

目前我國保險業整體資本適足率及淨值比情形仍屬穩健，金管會將督導保險業持續強化風險控管措施及健全財務結構，以因應環境之變化，充實承擔風險能力。

(旺報 )