廖麗君（左）、易淑寬私下是好姊妹。（萬鴻提供）

易淑寬秀出兒子的墨寶。（萬鴻提供）

資深藝人易淑寬的兒子易寶宏2014年卷入夜店殺警案，被判9年有期徒刑，2019年入監服刑。近期全台都進入防疫警戒第三級，易淑寬暫時只能用視訊方式探視兒子，她透露意外在母親節以及她生日當天，收到兒子以郵寄方式送的禮物，其中還包括他向醫護人員致謝的藏頭詩墨寶，以及以無名氏方式要捐獻的款項，請媽媽代為處理這善款。

易淑寬表示：「寶宏懂得感恩、知道回饋、 願意付出、學會體恤 ，對我這個做媽媽的來說，他在這個社會大學所學到的，是他這一生都將受用無窮的寶貴經歷，我們現在最期待的就是，等他能夠回家以後，我們母子倆要攜手快樂做公益。」

在全球商業協會擔任要職的她說，商會會跟生技博士團隊合作，希望能研發製作出對新冠肺炎患者的「快樂缺氧」症狀有幫助的產品。她表示因為疫情關係，她最近不需要再南北奔波，終於有時間好好待在林口豪宅休生養息，「過去我每個月待在家裡的時間都不超過3天，從宣告三級疫情開始，我幾乎天天待在家裡，不過我也沒閒著，終於可以把兒子的墨寶整理歸檔，一邊欣賞兒子的書法作品，一邊思考如何裱框保存，這才從兒子的字跡中，發現他真的變得沉穩、慎思又睿智，我知道我將不需要再為兒子的事愁苦煩心，他已經把自己未來的道路給修直了！」

而她的好姊妹廖麗君，也因劇組《嘉慶君遊台灣》配合防疫政策暫停拍攝，最近都賦閒在家，她多出許多時光陪愛貓安東尼，不料也因此導致身上多處傷痕纍纍，前天又不小心被愛貓襲胸成功，留下長長的抓痕！廖麗君說：「 我曾以為安東尼是貝果轉世來跟我續前緣的，因為安東尼有很多習慣跟貝果很像，但貝果從來都不捨得傷害我，不像安東尼一不爽就給我一耙，弄得我全身都是貓爪疤痕！」

「貝果」是廖麗君飼養了10多年的長毛吉娃娃犬，陪她經歷婚姻，又跟著她從台灣遠嫁奧地利再赴新加坡探親後回到台灣定居，廖麗君說：「 若不是有貝果陪同，我的婚姻可能撐不了7年就掰掰了，後來貝果因病離世，我非常難過，我曾夢到牠說會再回到我身邊，所以當橘貓安東尼出現時，牠吃東西的習慣、倚著我睡覺的姿勢跟撒嬌的動作，都跟貝果像到極致，我真的以為是貝果又回到我身邊了。沒想到安東尼比貝果矯情太多了，疫情期間我在家裡真的很無聊，就想跟牠多親近親近，結果，現在全身傷痕累累，都是被牠給撓的，前幾天牠還不爽我跟牠玩得過嗨，一口又咬傷了我的鼻樑，這下又把我的胸部給抓了這麼明顯的傷口，疫情再這麼延燒下去，我真怕開工後，劇組人看我傷痕累累都以為我這段期間在家受虐呢！」

(中時 )