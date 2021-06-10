彰化市多了延平公園 彰化縣衛生局公布最新確診者足跡 17:022021/06/10 中時 吳敏菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化縣衛生局最新確診者足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣衛生局最新確診者足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真） 彰化縣衛生局10日公布最新足跡，彰化市多了延平公園，時間為5月29日至31日晚間，新增6月6日在埔心鄉，其餘多在南彰，縣長王惠美強調，公布足跡不是要獵巫，只是提醒在時間點內有重疊，要多留心健康自主管理。 彰化縣衛生局公布足跡，5月29日至31日間，晚上7點到7點半，確診者曾在延平公園運動。最近是6月6日上午7點20到40分，確診者曾在埔田生鮮蔬果行採購。 原今晚解禁 新店居家隔離男失聯多日陳屍住處 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #彰化 #延平公園 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 在美打完2劑BNT 40多歲女返台確診 14:582021/06/10 生活 照顧確診同仁 富邦金提供最高5萬元慰問金、有薪防疫假 10:232021/06/10 財經 苗栗科技廠群聚再增43例確診 京元電2篩30人由陰轉陽 15:282021/06/10 生活 台南新增1例 阿嬤到新北接孫染疫 阿公也接連確診 15:262021/06/10 生活 基隆增12例 全家超商員工確診 家庭群聚5人染疫 16:512021/06/10 生活 工人上月從桃園返鄉20多天才確診 花蓮縣府：個案沒收到匡列通知 16:142021/06/10 生活 疫苗等瘋了網傳開打假消息 彰縣府：11日才開放長者預約 18:002021/06/10 生活 南投企業快篩明啟動 04:102021/06/10 地方新聞 本土增263例、28死 陳時中：疫情有下降趨勢 13:422021/06/10 生活 北漂失意返嘉卻確診 村民憂破口 04:102021/06/10 地方新聞 彰化今＋10確診累計4死 麻將牌咖、醫院群聚感染還在發威中 16:352021/06/10 生活 生活熱門新聞 高端疫苗完成解盲 陳培哲：既定劇本、毫無意外 - 生活 - 旺報 新北確診數再升高 名醫曝原因：數據中藏魔鬼 - 生活 石門水庫水位狂升22公尺 驚人對比圖曝光淹到這了 - 生活 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 - 生活 高端疫苗二期解盲大成功？台大公衛教授：我看不到保護力 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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