彰化縣衛生局最新確診者足跡。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局10日公布最新足跡，彰化市多了延平公園，時間為5月29日至31日晚間，新增6月6日在埔心鄉，其餘多在南彰，縣長王惠美強調，公布足跡不是要獵巫，只是提醒在時間點內有重疊，要多留心健康自主管理。

彰化縣衛生局公布足跡，5月29日至31日間，晚上7點到7點半，確診者曾在延平公園運動。最近是6月6日上午7點20到40分，確診者曾在埔田生鮮蔬果行採購。

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