俄羅斯莫斯科法院今天稱反對派領袖納瓦尼所屬政治組織是「極端主義」，並禁止該組織在國內運作。俄國9月將舉行國會選舉，這項裁決讓處境艱困的反對派遭受進一步打擊。

法新社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）是克里姆林宮的批評者，目前身陷囹圄。法院的這項裁決恐讓納瓦尼的反貪腐組織宣告終結。

檢察官發言人賈菲亞羅夫（Alexei Zhafyarov）在法庭外表示：「調查發現，這些組織不僅散布煽動反對政府官員的憎惡與仇恨，還從事極端行動。」

據路透社報導，賈菲亞羅夫向記者表示，他對於法院認定納瓦尼同夥曾組織非法街頭集會，造成大規模動盪不安的裁決感到相當滿意。

歷經12小時馬拉松式閉門會議，莫斯科市法院（Moscow City Court）提供記者的聲明內容指出，法官的裁決即刻生效。

45歲的納瓦尼先前曾遭下毒，今年初康復後從德國返回俄羅斯遭逮捕入獄。儘管法院已做出裁決，但納瓦尼誓言將持續對抗。

納瓦尼在Instagram貼文中坦承，他的支持者必須改變行事方式，並呼籲他們「加以適應」，「但我們的目標和理念將不會退卻，這是我們的國家，我們沒有別的國家了」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）與美國總統拜登預計下週將在日內瓦舉行會談，會談內容必定涉及納瓦尼的命運及俄國鎮壓其運動的作為。

華府已要求莫斯科當局釋放納瓦尼並譴責法院的裁決，國務院稱這項裁決「格外令人不安」。克里姆林宮表示，此事純屬俄國內政，與拜登無關。納瓦尼已被塑造成獲美國撐腰的麻煩製造者，納瓦尼對此予以否認。

納瓦尼的律師透過聲明表示將上訴，還說檢察官所呈交的證據並不完備。

(中央社)