歌壇天后蔡依林出道20年來，始終保持可愛娃娃臉與火辣身材，尤其擅長唱跳風格，勤奮並求新求變的她，每每推出新歌、新MV，總讓人印象深刻，也因此擁有廣大死忠粉絲支持，如今台灣疫情嚴峻，蔡依林雖暫停工作，乖乖宅在家，但腳步未停歇，昨深夜在社群公開最新演唱會片段，「性感洗手舞」引發暴動。

台灣本土疫情持續延燒，全台三級警戒二度延後至6/28，當局也呼籲眾人非必要別出門，且即將來到的端午連假，也懇請考量防疫需求，退票別返鄉，面對如此艱難的困境，一直是敬業工作狂的天后蔡依林，自然也跟許多藝人一樣，以防疫優先，工作全停擺，她選擇好好休息，比起其他明星經常發文，蔡依林反到減少了社群更新，日前還笑稱自己防疫在家彷彿「做月子」，整個月在家關好關滿。

但蔡依林防疫宅在家，也沒忘記粉絲，昨天深夜終於更新了IG，驚喜貼出全新影片，曝光新歌〈Stars Align〉3分多鐘的完整舞蹈版，內容來自於疫情爆發前，她在台北小巨蛋辦演唱會時的現場畫面，洗腦旋律與精采舞蹈，讓粉絲看了嗨翻。

蔡依林曝光新曲舞蹈版MV，幽默寫下「殺人魔洗手做羹湯」，理由是〈Stars Align〉副歌舞蹈的編排是身體左右擺動加上摩擦雙手，好像很性感地在洗手，呼應防疫要勤洗手這個重點，讓人直呼很呼應現況，「洗手舞那一段太洗腦了」、「好想跟姐一起洗手」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)