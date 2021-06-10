新冠肺炎疫情蔓延，導致國際經濟及金融情勢劇烈變化，總體經營環境之不確定性上升，為瞭解低利率環境及疫情衝擊對本國銀行資本適足性之影響，金管會要求36家本國銀行辦理「110年度監理壓力測試」，以109年底之資本適足性相關資料，在一致之壓力測試情境下計算其資本適足比率及槓桿比率之變動情形。36家本國銀行均高於法定最低標準。

本次測試情境包括輕微情境與嚴重情境。測試因子包括我國及主要國家經濟成長率下滑、國內失業率上升與房價下跌，導致信用風險預期損失增加之情境，以及債券、股票、外匯和商品市場價格波動加劇導致之市場風險損失情境，並考量存放款利差縮減和手續費收入減少等對盈餘之影響，以衡量銀行在壓力情境下之風險承擔能力。此外，本次測試首次導入作業風險壓力情境，設定銀行發生行員舞弊事件而遭本會裁罰並被要求增提作業風險資本之情境。

本次壓力測試結果，36家本國銀行在輕微情境下，本國銀行之平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.72％、11.68％、13.42％及6.11％，嚴重情境下則分別為9.68％、10.64％、12.33％及5.60％，均高於法定最低標準（上開四項比率應達7％、8.5％、10.5％及3％），顯示本國銀行在疫情衝擊全球經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健之風險承擔能力及資本適足性。

(旺報 )