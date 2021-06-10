又到6月畢業季，新鮮人踏出校園求職，找工作首重未來發展、興趣專長、薪資福利等要件。其中，科技業、金融業、零售百貨、服務業都強力募集的「儲備幹部」，完整的培訓計劃，加上動輒4~5萬元的優渥薪資，吸引不少社會新鮮人的目光，擠破頭也想成企業的中堅份子。有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」以過來人經驗，傳授成為新鮮人心中夢幻工作「儲備幹部」的成功要訣。

所謂的「儲備幹部」就是企業管理階層的儲備人才，通過一系列的培訓學習，成為中高階管理人員。由於以培育公司未來的管理人才為前提，招募條件及標準也相對嚴格。網友認為，在儲備幹部面試上，「工作即戰力」的展現很重要，另外也必須有一定的「抗壓性」與「邏輯能力」。

想成為萬中選一的儲備幹部可沒那麼簡單，原PO就透露在團體面試時的犀利提問：「你會給自己在團體討論的表現打幾分？」網友首先肯定同組隊友有想法，點子貢獻度高，自己可能在這部分只給自己6~7分，但在分工製作簡報及危機處理時，擅於分配工作的他則給自己9分。如此中肯又在實在的回覆，讓他成功結束這一回合。

一句「我為什麼要錄取你？」的經典提問，相信也正面直擊過多數求職者。公司招募人才，希望員工為企業帶來利益與貢獻。所以，除了熱忱、抗壓性、邏輯能力外，更該把自己過去實務經驗轉化成量化數字，讓企業知道你具備解決問題的能力，能夠幫助企業達到目標，並帶來利潤。

面對一連串的提問，過程中面試官可能會有些停頓，或帶著不同的表情回應，但請切記要對自己的回答有自信，保持微笑，好好把握珍貴的每一分鐘。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，數位時代需要跨域人才，為延攬更多菁英，近年各產業招募儲備幹部，科系不再是唯一徵選要件，理工科想進金融業、商科跨到科技領域，有實力就有機會。不同於一般基層人員甄選，儲備幹部徵選條件更為嚴苛。可以多參考「面試經驗暨工作甘苦談」中，諸多儲備幹部甄試經驗及資訊，老話一句，多準備多演練，成為企業未來中高階人才的第一步就從這開始。

(中時新聞網)