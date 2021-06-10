國內疫情嚴峻，不少學生打工族受到衝擊，高市青年局協助短期內無法於校園、服務業等場域工讀的大專學子，今年「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」報名起跑，擴增418個工讀名額，月薪2.4萬元，工作內容包含協助防疫宣導與疫情紓困相關措施。

青年局長張以理表示，高市府重視青年就業，推動各項職涯與就業政策，高雄市15至24歲青年失業率亦隨之降低，自去年度上半年之13.9％下降至同年度下半的12.4％，而不計入失業統計的大專生族群，市府也體察相關需求。

因應疫情，高市府爭取中央經費，將行之有年「公部門暑期工讀計畫」名額擴增至高市開辦以來最多的418名，盼透過該計畫擴大舉辦，兼顧職場安全與勞動權益之公部門職場環境，能提升協助青年就業與職涯探索等兩大功效。

青年局提醒，因應疫情減少群聚，這次甄試作業全採郵寄報名、臨櫃不受理，並採書面審查甄選方式，不另行辦理聯合面試，且將優先進用原住民、身心障礙者，或弱勢家庭在學青年，歡迎對公共領域有興趣的大專在學青年朋友把握機會，備妥報名表件於本月17日前以掛號郵寄「高雄市政府勞工局訓練就業中心」，以郵戳為憑。

公部門暑期工讀期間自7月26日起至8月26日止，每日工讀8小時，工讀薪資以月薪2萬4000元計算。工作部門有27個局處可供多元選擇，工作包含協助防疫宣導與疫情紓困相關措施、協助活動推廣與執行、系統資料建置與導入等，有關各單位職缺一覽表、簡章及報名詳細資訊公告於青年局官網查詢。

(中時 )