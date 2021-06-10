亞馬遜副總裁帕維茲（Babak Parviz）周三宣布，亞馬遜的遠距醫療（telehealth）服務平台Amazon Care已經吸引多家有興趣的公司加入。

推動Amazon Care平台的帕維茲在出席《華爾街日報》舉行的Tech Health線上活動時表示：「其他公司對使用我們這項服務很感興趣」。他並表示，亞馬遜計畫在今年夏季稍晚宣布哪些公司已經簽約使用該服務。

受此消息打擊，主要遠距醫療服務公司Teladoc Health周三股價下跌 1.6%，收在150.43美元。

亞馬遜在2019推出Amazon Care，作為西雅圖總部和附近地區員工的試點計畫。該平台提供線上緊急問診、免費遠距醫療諮詢，以及護理師收費到府檢測和接種疫苗等服務。

亞馬遜今年3月宣布自今年夏天起，將擴大該計畫的線上照護部分，為公司在全國的員工和其他公司提供服務。而親自到訪的服務最初將只限於華盛頓州，以及巴爾的摩和華盛頓特區兩大都會區。

帕維茲表示，該公司將盡快向其他地區提供完整的Amazon Care服務。此外，亞馬遜也計畫未來將這項服務拓展至鄉村地區。

他並表示，為了達到這樣的規模，亞馬遜勢必得僱用數千名員工。

亞馬遜長期致力於顛覆醫療保健產業。除了Amazon Care之外，該公司去年秋天推出線上處方箋領藥服務Amazon Pharmacy。去年亞馬遜與員工健康照護公司Crossover Health合作，在幾個城市為倉儲員工與家屬開設社區診所。

(時報資訊)