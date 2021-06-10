慧智(6615)持續鎖定高端檢測市場，5月合併營收4769萬元，創歷史新高，前5月合併營收達2億1256萬元，年成長5.39%。

受惠非侵入式染色體篩檢產品NIPS v2.0及v3.0整體銷售表現大幅提升，帶動慧智基因5月營收達到歷史新高。其中，NIPS v3.0五月單月銷售額較109年平均月銷售成長近四成，NIPS v2.0及v3.0兩品項合計在五月單月銷售額則較109年平均月銷售成長近3成。

慧智基因總經理洪加政強調，隨著消費者對於健康醫療相關檢測的意識崛起，加上大眾對精準醫療的認知度持續提升，讓高端且涵蓋範圍較完整的基因檢測服務逐漸成為市場主流，像是我們的產前孕前產品NIPS v2.0及v3.0在今年都有不錯的銷售表現。對檢測市場未來的表現保持樂觀態度，未來將持續擴大基因研發費用支出，鎖定生殖醫學、產前孕前、新生兒、癌症、精準用藥等領域設計各類型的高端檢測服務，提供更多符合市場需求的基因檢測產品。

慧智基因醫學實驗室更於今年上半年取得美國病理學會(College of American Pathologists, CAP)認證，成為目前國內基因檢測實驗室中唯一同時取得CAP、ISO/IEC 17025、ISO9001等三大項認證的檢測公司。

慧智基因董事長蘇怡寧醫師表示，CAP認證為國際上對臨床醫學檢驗實驗室營運的公認標準，對於檢驗室的作業程序、品質管制及檢驗技術都有嚴格的要求。此次慧智基因取得CAP國際認證，不僅將我們的檢測品質提升到國際水準，提高在國際上的能見度，強化慧智基因與國際檢測大廠和藥廠合作機會，同時也可協助拓展全新合作通路，增加在海內外市場發展的競爭力，持續擴大慧智基因的市佔率與滲透率。

(時報資訊)