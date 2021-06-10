高雄港外海10日傳出1艘外籍漁船有印尼籍船員猝死，由於疫情嚴峻，相關人員不敢大意，全副武裝在碼頭將死者送往檢驗，高市府衛生局表示，死者是26歲印尼籍漁工，5月12日出港第2天就猝死在船上，船上其他11人健康無虞，由於死者10日遺體解凍不及，最快11日檢察官才能相驗，釐清死亡原因。

高市府衛生局指出，根據中央疾管署給的資訊，26歲的印尼籍漁工，在那度籍漁船死亡，該船隻4月19日至5月11日在斐濟港停泊，5月11日出港，6月7日到達高雄港外海，10日停泊於高雄港49號碼頭，此時接獲通報有位船員死亡。

根據調查發現，死者自2018年就是這艘船的船員，今年5月11日出港後，第2天就在船上猝死，目前還有許多司法相驗程序必須完成，在漁船靠港同時，疾管署檢疫人員也登船檢驗，並報請法醫研究所，通報嚴重特殊傳染性肺炎進行採檢，船上其他11人健康無虞，在確認沒有傳染風險之下，這艘船預計6月15日出港。

(中時 )