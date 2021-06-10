星座專家唐綺陽在粉絲團指出，今日（10日）晚間6點53分是雙子新月，她特別號召大家一起在倒數幾小時內祈願，建議可以火速寫下10個「與雙子有關」的願望。正因近期疫情持續升溫，她表示，「此刻最需要打氣增加信念，祈禱自己能在風聲鶴唳中保有良好的『接收系統』，理性判斷外界情勢，不隨便人云亦云，不成為製造恐慌的幫凶。」

唐綺陽分析，在新月前夕，又逢水逆雙子，因此能量驚人，近日有傳媒記者在死亡後確診，引發新聞台、新聞界及相關從業人員的震盪，彰顯出雙子的能量亟待重整。唐綺陽進一步指出，「那已經不是簡單的『溝通不良』而已，而是整個新聞工作的運行都出現困難，採訪記者如同作戰時的前線，訊息輸出的電視台就是大本營，都讓病毒入侵了。」可得知2020、2021是多麼不平凡的兩年，連水逆的災情程度都不同以往。

唐綺陽表示，雙子掌管的事項包含「訊息、新聞、溝通、連結」，在疫情期間，人與人的溝通完全改變，從不能聚餐、交談要保持距離，更由視訊取代面對面，這一切都非常挑戰人的習慣與天性，因此，應儘快讓自己適應並突破瓶頸，尤其有實質溝通困擾者，最該許願並著手改進。同時，雙子也掌管「人與人的連結」，有人際煩惱的人也可以許願，或者是苦惱自己嘴笨，擔心辭不達意、憂心配備出錯者，千萬別錯過這次雙子新月，好好許下和「溝通順利」有關的願望，就能有所改善。

最後，唐綺陽認為不可輕忽集體念力的力量，只要全民一同在腦中種下祝福的念頭，就能幫助到所有受疫情影響的店家，「在許願的時候，請好好敘述想守護的店家名稱、行業別、地點等，讓願力更聚焦。」只要每個人都開始關心、採取行動，就能讓全台灣人都挺過這場災難。

▍新月許願提醒：

1. 每個星座都可在任何新月許願，雙子新月不代表只有雙子座可以許願。

2. 用心思考願望，寫在祈願欄裡，每個月的願望都能保存。

3. 願望不可偏離現實或詛咒他人。

4. 必須與自身有關，不能幫他人代許。

5. 請用正面方式許願，例如：以「身邊都是喜歡的人」取代負面的詞彙「討厭的人遠離」。

6. 1個月後再來檢驗應許多少。

7. 祝大家好運

(中時新聞網)