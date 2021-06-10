繼台北市好心肝診所後，擁有4家分院的小禾馨診所、和眾診所也被列在北市府配發疫苗的名單中，總數達202瓶。禾馨醫療營運長林思宏今上火線澄清，診所醫事、非醫事人員共計超過1000多人，名單也均有造冊且依規定給第一到三類人員施打，並在時間內回報給衛生局。

林思宏受訪時指出，禾馨在北市有許多醫療院所，包含診所、月子中心、醫事檢驗所等，院方曾與衛生局說明需求，指出禾馨體系多達1000人以上，若分批去院外施打恐造成醫療量能下降，期望市府可配發疫苗讓人員在診所內施打。

林表示，5月31日首次配發時共有40瓶，但因量仍不夠，所以又在2日申請10瓶，讓所有醫療人員都接種完畢。之後因中央有公布非醫事人員可施打，才在6日、7日陸續和衛生局申請，分別配發15瓶，也強調當天拿到後已施打完畢，總數85瓶也在8日造冊上傳給衛生局。

外界關心上述施打對象是否合法，林則說，目前沒有志工，由於整個體系超過1090人人，但有部分人先前施打過，850劑配發下來後也打得差不多，粗估施打率有95％以上，至於孕婦、有特殊疾病或不願施打的人則佔少數，目前診所員工都已打完，接種者也都在造冊名單內。

也有人質疑，禾馨是否與台北市長柯文哲有交情才獲得疫苗？林則強調與柯市府沒有特殊交情，院方也是與衛生局反應院內基層人員多，盼提供疫苗施打，該承辦人請示長官後也非常支持，我們表示感謝。

外傳禾馨不甩規定，替股票上櫃的慧智基因生技公司的員工接種，林則嚴正說明，慧智基因的確是上市公司，但院方也有一家檢驗所叫慧智醫事檢驗所，且在7日通過中央認證成為檢疫國家隊，施打對象都是內部的人員，全都符合施打標準，也都有經過衛生局同意，沒有幫一般民眾施打。

至於北市議員洪健益爆料，診所疑採預約制、一劑疫苗要價6000元。林則駁斥「荒謬」，指慧智醫事檢驗所、禾馨新生婦幼診所以及禾馨民權婦幼診所，都在7日通過中央審核，成為檢驗國家隊，能做核酸檢測，昨日已開放民眾預約，費用是一人6000元，兩件事勿混為一談。

(中時 )