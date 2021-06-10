47歲港星蔡少芬和老公結婚13年育有兩女，更在2019年底高齡生下兒子，近日她在微博曬出和1歲兒可愛互動，素顏出鏡的她，被網友發現好像變憔悴，還有點顯老，引起熱議。

蔡少芬在2019年以46歲高齡生下一兒，顏值和身材就屢成為話題，常被酸生娃後變老了，近日，她在微博PO出和1歲兒可愛互動，只見她故意把兒子從椅子上擠下去，讓本來還笑笑得兒子瞬間傻眼，看了她一眼後就生氣，萌樣融化不少粉絲的心，不少人都笑喊兒子根本爸爸翻版，太可愛了。

蔡少芬素顏被指憔悴蒼老。(圖／翻攝自蔡少芬微博)

蔡少芬是演藝圈著名美魔女。(圖／翻攝自蔡少芬微博)

不過有網友發現，素顏出鏡的蔡少芬看起來有些憔悴蒼老，還有人毒舌說好像奶奶帶孫子，不過也有不少人力挺她保養已經很好了，認為只是髮色讓她皮膚顯蠟黃，她的顏值還是能打，只要換個髮色就好。

其實，蔡少芬之前受訪時曾吐露，當年與張晉結婚4個月後，就被診斷罹患絕症「僵直性脊椎病」，醫生更表示這會影響懷孕，提醒她恐不孕，這讓她覺得很對不起張晉。

但醫生表示開心面對是最好良藥，因此她決定聽從醫生建議好好去活，而幸運的是，過了1、2年後，她驚喜懷孕了，而且生完大女兒後，她的腰就不痛了，婦產科醫生告訴她，有可能是因為女兒吸收她的鈣，「同時把不好東西帶走了」，所以她就好了，到現在腰也不會痛，還生3個孩子，讓她直說很感恩。

(中時新聞網)