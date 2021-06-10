COVID-19來攪局，讓位於歷史建築裡的合法旅館OrigInn不得不改變經營策略，開發新餐點、異業合作、場地租借等多面向經營。原以為能盼到日韓客回流曙光，無奈台灣疫情竟瞬間擴散，全台進入三級警戒，OrigInn實體店鋪、住房被迫全面停擺。

實體營運暫緩，為求生存改往線上發展。前一陣子上架與北美館書店合作的各類商品，OrigInn近日也在粉絲團po文寫道，「即日起，也開始將只有熟客才知道的菜單上架UberEat。此外再加入夥伴新開發的午茶餐點，餐點都是夥伴們親手現做，我們自己打奶油、作奶酥、挑選在地好食材，一樣由老E61為大家烹煮美味咖啡。」文末還不忘俏皮提醒大家，可以在點餐備註欄留言，有可能收到特別準備的小驚喜。除此之外，也開啟LINE官方帳號，將各類活動訊息或是歐胖日常分享給大家。

根據1111人力銀行調查，隨著三級緊戒時間不斷延長，WFH的上班族也發現居家工作並沒有想像中的輕鬆，經調查，有35.6%的上班族自認在家工作壓力大，其中，有4.8%壓力爆表，身心俱疲，每天覺得度日如年。還有6.0%壓力大，直言很想念辦公室。因WFH壓力大，這些上班族也出現許多不適應症狀，包括暴躁、焦慮、腰酸背痛等。

排隊名店悄悄好食，也因應疫情，貼心推出雙北市部分區域外送服務，希望大家能透過品嘗美食，達到緩解壓力，還設計推出司康DIY材料包，全家一起動手做更添趣味。WFH太久想念跟同事一起團訂午茶的時光嗎？現在動動手指，就有各式美食送上門囉。

(中時新聞網)