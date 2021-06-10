南投縣文化局及18℃文化基金會，推動「閱讀護照」集點，學童閱讀書籍冊數達標，就可獲得巧克力獎勵；縣內38所小學，將學童透過閱讀獲得的獎品巧克力4431罐，全數捐贈給6所醫療院所，為辛苦抗疫的醫護人員加油打氣。
文化局長林榮森表示，「閱讀集點趣」由參與的小學生，半年內達成閱讀門檻，低年級60冊、中年級60冊、高年級40冊，即可獲得18℃巧克力獎勵。
原本巧克力要寄到各校，但因新冠肺炎疫情，教育部公告延長停課至7月2日，因此，透過各鄉鎮協助調查，共有38所小學決議將校內學童獲得的4431罐巧克力，由18℃文化基金會以各校名義，捐贈給第一線醫護人員；18℃更加碼贈送咖啡禮品、招牌生吐司與防護噴霧， 以孩子的力量支持守護台灣。
6所受贈醫療院包括南投醫院、台中榮民總醫院、竹山秀傳醫院、員榮醫院、埔里基督教醫院、埔里榮民醫院。
38所捐贈學校，包括南投市平和國小、光華國小、漳興國小、營盤國小、光榮國小、漳和國小、南投國小，中寮鄉爽文國小，草屯鎮敦和國小、僑光國小、碧峰國小、炎峰國小、新庄國小，國姓鄉北山國小、乾峰國小，埔里鎮埔里國小、南光國小、育英國小、大成國小、愛蘭國小、史港國小、麒麟國小，仁愛鄉仁愛國小、南豐國小、法治國小、力行國小，名間鄉僑興國小，集集鎮集集國小、富山分校，水里鄉水里國小、成城國小，魚池鄉魚池國小、東光國小、新城國小、伊達邵國小、頭社國小，信義鄉潭南國小、雙龍國小。
(中時 )
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