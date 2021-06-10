台灣人好幸福。金管會10日公布首次的普惠金融衡量指標評估結果，到2020年底，台灣每千人平均就擁有1.61台自動櫃員機（ATM），全球平均每千人才只有0.55台，等於台灣是全球平均的近三倍；平均每萬人就有1.8家分行，也略高於全球平均的1.77家；且15歲以上民眾擁有銀行帳戶的比率近93％，全球平均約69％，代表台灣金融相對普及，民眾生活也較方便。

同時，台灣15歲以上民眾有68.1％使用過電子支付，及73.2％民眾持有壽險保單，分別高於全球平均的52％及64.7％，金管會表示，都顯示台灣民眾在取得金融服務上相對較為方便，金融服務或商品的使用程度也相對較高。

金管會表示，普惠金融衡量指標中有6項訂有2020年預計達成目標，其中5項已達成，包含35家本國銀行及中華郵政的無障礙網路銀行、及行動銀行全數已新增非約定轉帳功能、對全台及外島368鄉鎮區市辦理金融知識宣導活動的覆蓋率達100%、金融知識普及宣導活動逾640場且參與人數逾6.9萬人次、逾10家保險公司試辦保險區塊鏈服務，以及至少8家壽險公司及10家產險公司加入電子保單認證及存證機制。

另有3項指標訂有2021年預計達成目標，均在2020年提前達成，包括提供多元下單服務的證券期貨商家數比率達100％、資本額50億元以上證券期貨業者將公司官網升級為無障礙網頁比率達100％，及提供場外開戶服務的證券期貨商家數比率達成目標。

(工商 )