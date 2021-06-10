聚鼎（6224）10日公告5月營收，由於TCLAD自5月開始與聚鼎編列合併報表，貢獻聚鼎約三成營收，聚鼎單月營收攀升至2.86億元，連續第二個月刷新營收新高紀錄，度過6月之後，美系客戶啟動拉貨潮、CLM放量，法人預期，聚鼎第三季將逐月走揚。

聚鼎5月營收一如市場預期，在合併新事業的挹注之下，新聚鼎5月營收拉出長紅，單月營收以2.86億元登上歷史新高紀錄，月增34.89％、年增117.93％，累計今年前5月營收10.48億元，年增63.88％。

據了解，在5月的營收結構中，TCLAD事業約占三成營收，扣除TCLAD營收之後，因五一長假關係，本業營收貼近持平，然而第三季開始，美系客戶將正式啟動拉貨潮，加上三端保險絲（CLM）產能加入，法人推估，6月仍有盤點效應，因此聚鼎營收將先走平，步入第三季之後，可望挑戰逐月成長。

聚鼎為美系客戶PPTC供應鏈，平均一支手機消耗三顆PPTC，蘋果因更改設計，今年開始聚鼎重返大客戶懷抱，PPTC展現成長動能。而CLM新產品預計自第三季可望放量生產，估今年底CLM營收占比挑戰20％（不含TCLAD營收）。

CLM被聚鼎視為秘密武器，已經耕耘五年，目前設備交期達9個月，相較於去年4～5個月延長一倍，設備塞車成為擴產瓶頸，聚鼎的設備採購訂單去年已全數釋出，今年陸續交機，擴產幅度上看275％，每月出貨量將逐月成長，第三季大量新產能開出，成為聚鼎2021年成長動能之一。

(工商 )