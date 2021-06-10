香港日前宣布將BNT輝瑞疫苗接種年齡降至12歲。香港公務員事務局局長聶德權今（10日）公布，政府提供3個途徑，包括學童自行到疫苗網頁預約、為學校特別預約安排到社區中心接種，以及到學校提供外展服務，預計全香港12歲以上可接種疫苗人口增至682萬。

聶表示，12歲至15歲學童明（11日）上午9點起可預約接種疫苗，最快下周一（14日）端午節當日，可到24間社區中心打針，他估計12至15歲有24萬人口，全香港12歲以上可接種人口增至682萬。

他續指，打算預約的青年要特別留意，必須在打針當日攜帶家長同意書，相關文件可在網頁取得。

香港食物及衛生局局長陳肇始指，香港科學委員會昨日（9日）開會討論多項事宜後，同意批准接種輝瑞疫苗到12歲，認為是高度有效的，而多個海外藥物監管機構亦已批准放寬輝瑞的年齡限制，以保護青年免感染。她續稱，港府日前批准降低輝瑞的接種年齡下限，目前估計約有24萬青少年將可打針。

香港教育局局長楊潤雄則表示，專家昨日指當接種率達到70至80％，學校便有條件恢復全日學習活動，但仍需視乎整體疫情而作安排。至於會否爆發第5波疫情，他指出，學校在有打針與無打針的教學程序上有不同，港府須作詳細考慮，並正研究若教師因一些條件限制而不能打針，可否透過定期檢測為代替方案。

(中時 )