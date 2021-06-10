新北市政府今（10）日的新冠肺炎防疫應變會議中，新北市長侯友宜宣布推出科技防疫新政策，也就是「遠距關懷虛擬病房平台」，期待可以透過科技輔助，降低居家隔離、集中檢疫所中確診者出現「隱形缺氧」（Silent Hypoxia）的情況，以致於可能延誤送醫導致死亡的情況發生。

侯友宜在會中引用指揮中心公佈的疫情統計數據，指出從5月11日起截至6月7日，296例死亡個案中有35位是到院前死亡，佔11.8％；中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析指出，這些年輕或年長者在家死亡的原因，仍以隱形缺氧的可能性最大。因此新北市宣布推出「遠距關懷虛擬病房平台」，期待降低此類情況的發生比例，為確診者提供更好的照護。

新北市政府遠距關懷虛擬病房平台的運作流程。（摘自記者會直播畫面）

侯友宜指出，「遠距關懷虛擬病房平台」將適用於在集中檢疫所以及居家隔離的確診者，目前則已在集中檢疫所以及防疫旅館試辦中。當有確診者進入集中檢疫及防疫旅館，或是屬於輕症居家隔離者，將會發放溫度計、血氧儀。藉此透過科技監控平台，醫護人員可以一天兩次從後端了解確診病患的身體狀況，有必要時就可以視訊關懷，更完整的追蹤確診者的健康變化情況。且除了醫護、也有民政、社政體系進入到此平台，給予確診者關懷與協助。

目前COVID-19血氧監測雲端平台已經在新北市立聯合醫院專責病房率先上線，運用智慧血氧儀搭配專用手機的方式，當患者的血氧數值有異常，會發出警訊，讓醫護人員隨時反應。侯友宜指出，這樣的平台將能更好的監控民眾的健康情況，能讓民眾更為安心。

侯友宜引述英國國家健康署（NHS）報吿指出，血氧濃度在95%~100%是屬於正常；而如果在93%~94%就需要尋求支援；血氧濃度在92%以下，則要在一小時以內送醫。若是沒有進行此建議行動，五天內死亡機率增加14.33%。透過推動「遠距關懷虛擬病房平台」，侯友宜指出能夠力行輕症者分流進行居家隔離，透過科技輔助在有狀況往醫院治療，期待可降低確診者死亡率；也可進一步縮短確診者在醫院的停留時間，減輕醫療量能的負擔。

新北市政府邀請振興醫院感染科醫生 顏慕庸來分享社區流行防疫三招。（摘自記者會直播畫面）

由於台灣已經進入社區感染階段，今日記者會中，新北市政府也邀請振興醫院感染科醫生 顏慕庸來分享社區流行防疫三招。他分享第一招是防疫基本功，就是要「少群聚、戴口罩、勤洗手」。

新北市政府邀請振興醫院感染科醫生 顏慕庸來分享社區流行防疫三招-防疫基本功。（摘自記者會直播畫面）

顏慕庸醫師分享，新冠病毒能在環境中存活約三天時間。而當病毒有機會進入辦公室，在經過四小時後，在辦公室內的門把、廁所水龍頭、咖啡機、冰箱把手、影印機都會發現病毒，可以見得病毒在環境傳播相當迅速。因此建議企業要在出入口多多放置酒精清潔消毒瓶，並且建議要有效的落實「三明治洗手法」相當重要。

新北市政府邀請振興醫院感染科醫生 顏慕庸來分享社區流行防疫三招-三明治洗手法。（摘自記者會直播畫面）

第二招，顏醫師建議落實三明治洗手法，建議隨身攜帶酒精消毒瓶，也就是在觸碰到可能沾染病毒的環境物件的前後，都要進行酒精消毒。並建議在出入公共場合、搭乘大眾運輸前後，都要進行酒精清消。他提醒，進入大眾運輸前就要區分清楚乾淨手、污染手，僅用污染手觸碰環境物件（例如手把），並且在上車前消毒污染手、下車後用清潔手拿酒精來消毒污染手。他並鼓勵要維持辦公區域的絕對清潔，凡是觸碰到的文件、文具、零錢、紙筆的前後，都要進行酒精消毒。

新北市政府邀請振興醫院感染科醫生 顏慕庸來分享社區流行防疫三招-家中要設置清潔區、緩衝區、污染區。（摘自記者會直播畫面）

第三招，則是要在家中設置清潔區、緩衝區以及污染區，目的就是為的是不要把污染區帶進家裡。他建議家裡要設置一個緩衝區，回到家後，在緩衝區要先用酒精消毒雙手，用次氯酸水為衣物除污，即可踏入清潔區。他連帶分享，家中一般環境可以用稀釋的漂白水消毒，緩衝區除污則可用次氯酸水代替酒精。不易除汙的衣物（例如噴酒精會損害的衣物或是物品），可以放置在緩衝區，三天以上也可除污。

(科技)