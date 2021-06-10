中國外交部發言人汪文斌10日主持例行記者會指出，美虛構武漢實驗室病毒洩漏，與伊拉克殺傷性武器的手法，如出一轍。

記者會上提問，中國科學院武漢病毒研究所專家近日表示，所謂「武漢實驗室洩漏」完全是子虛烏有的謊言，西方個別人如果有相關證據的話，請他們拿出來。武漢病毒所從來沒有人感染過新冠病毒，個別外媒報導的「病毒所三名員工染疫」完全是假消息。中方有何評論。

汪文斌表示，中科院武漢病毒研究所的專家已經多次表示，該所人員從未感染新冠病毒。所謂「武漢實驗室洩漏病毒」純屬謠言。今年初，世衛組織聯合專家組實地考察了武漢病毒研究所，同該所的專家進行了深入交流。專家組一致認為，由實驗室事故引發病毒洩漏是極不可能的。

世衛組織國際專家組成員、「生態健康聯盟主席」達薩克日前在接受美國媒體採訪時也指出，沒有任何證據表明病毒是由實驗室製造的。他還說，「我們同武漢病毒研究所合作了15年，我們知道他們的實驗室裡沒有新冠病毒。」

汪文斌指出，盡管中外專家和世衛組織已就所謂「實驗室洩漏病毒」提出了權威科學的意見，但是美國的一些政客和媒體卻依舊大肆炒作「病毒是從武漢病毒研究所裡洩漏出來的」，並且鼓吹對此要進行調查。

汪文斌稱，這不禁令人想起近20年前美國在國際上大肆渲染「伊拉克擁有大規模的殺傷性武器」、為發動伊拉克戰爭來造勢的這一幕。兩者的手法如出一轍，都是無視國際權威機構的意見，做有罪推斷，援引一些沒有真實依據的官員或者情報人員的說法來蠱惑人心，甚至連散布不實消息的所謂的作者都是同一個人。據報導，日前在媒體上炒作武漢病毒研究所是病毒來源的邁克爾．戈登，正是2002年9月伊拉克「鋁管故事」的始作俑者。

汪文斌說，人們不禁要問，美國當年以虛構的「伊拉克大規模殺傷性武器威脅」為由發動伊拉克戰爭，以實現自身的地緣政治目。這次美國又炒作沒有任何真憑實據的「實驗室洩漏說」，並且鼓吹對中國要進行所謂的調查，這到底是意欲何為？

如果美方的真正目的是為了病毒溯源，為什麼不依賴科學家，而要把情報部門作為主導力量？如果美方是為了搞清楚病毒的來源，為什麼又要限定在90天之內必須得出結論？

汪文斌反問：「大家都知道病毒溯源往往需要很長的時間，幾年甚至十幾年，都未必能找出明確的答案。情報人員在90天之內得出的又會是一個什麼樣的結論呢？」

汪文斌強調，如果美方真的重視透明，中國已經邀請世衛專家兩次來華進行溯源研究。世衛專家也到訪了包括武漢病毒研究所在內的各類生物實驗室。美國什麼時候可以邀請世衛專家到德特里克堡去看一看呢？

汪文斌說，把溯源政治化，服務的是美國的一己私利，損害的是國際公益和各國人民的生命健康，這理應受到國際社會的警惕和反對。

(中時 )