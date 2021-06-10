針對環保團體尊懷文教基金會志工以空拍機觀察，高雄市旗山區大林爐渣掩埋地，因日前連日豪雨而造成積水，驚見出現「蒂芬尼藍湖」，憂心造成汙染，呼籲當局重視。中聯澄清，絕無汙染情形，低窪處積水也已進行抽除，將作為場址灑水抑制揚塵使用。

中聯資源公司今發新聞稿指出，依高市府環保局核定之清理計畫執行旗山區大林段之轉爐石清運工作，至今年6月7日清運數量已達約11.2萬噸，超過計畫清運目標。

而近日高雄受到鋒面滯留豪雨影響，使得旗山場址開挖後的低窪處出現積水現象，中聯資源公司於雨季來臨前即完成該場址周圍預防積水溢流設施之構築，連日大雨期間未有積水外流情形，更無相關汙染情事。

中聯解釋，轉爐石成分與天然砂石相近，並無重金屬疑慮，旗山場址低窪處之積水呈寶藍色現象，主要係因轉爐石遇水溶解出鈣離子，在水中形成碳酸鈣結晶，經由光線反射作用後而形成。此碳酸鈣成因和現象，其原理與自來水煮沸後會形成白色水垢以及著名景點九寨溝之寶藍色湖泊景觀相同，對環境並無危害。

(中時 )