疫情延燒宅在家是否也令你懷念起異國料理，被譽為泰式熱炒網美店的「汰汰泰式熱炒」體諒民眾無法出國，也無法內用，推出經典料理包，讓你在家上班就能再現最熟悉的泰式風味。

胡同燒肉這次和連鎖泰式料理餐廳「汰汰泰式料理」合作，首波推出6款經典南洋咖哩調理包，只要加熱就能輕鬆享受美味的料理，居家防疫也能享受到最正宗的南洋風味。除了加入胡同燒肉的精選肉品以外，當然也加入胡同椒鹽與辣油一起調味，提升了香氣與味覺層次，品嘗到的不只是汰汰招牌的溫順香濃咖哩醬，還有濃濃的胡同味。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，這波疫情情況轉壞，對餐飲業造成很大的衝擊，許多民眾在家工作、居家抗疫，卻意外衍生新的餐飲需求，對餐飲業者來說，亦促成不同的服務面向與服務機會。

黃若薇也提到，目前各行各業皆主動提高防疫規格，為減少人際接觸，諸多企業已實施在家工作，1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」，推出「雲端打卡模組」，除提供APP讓在家上班可以遠端打卡，還能整合各式打卡數據（人臉辨識、指紋等），實現一機整合，遠端管理的強大效能。即日起免費提供企業試用2個月，協助人資應急暫度難關，歡迎有需求的各家企業致電洽詢。

(中時新聞網)