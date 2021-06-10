好心肝診所私打疫苗風暴持續，外界質疑，該診所負責人許金川是台北市長柯文哲過去恩師，才享有疫苗特權。對此，台北市長柯文哲撇清，他跟許金川認識，但沒什麼深交，雖有幫他的活動站台，｢但你放心好了，藍綠兩黨站台比我多」。

好心肝診所遭爆半夜趕打AZ疫苗給一般民眾，引起民進黨團質疑有特權，好心肝基金會董事長、肝病防治基金會董事長許金川更被起底，是柯文哲的恩師，柯爸柯媽也曾出席基金會活動，雙方交情匪淺。

台北市長柯文哲開防疫記者會。（台北市政府提供）

柯文哲直言，這次怎麼搞出這個，疫苗怎會給該診所這麼大的數量，自己也覺得很奇怪，現在弊端謠言滿天飛，他自認管理鬆散，他查過之前疫苗就是這樣發，而制度上的漏洞都會去修改。

柯文哲強調，自己跟許金川認識但沒有深交，他當上市長後，雖然會去站台許金川辦的活動，但你放心「藍綠兩黨站台比我多」。

柯文哲說，針對診所偷打疫苗爭議，自己到昨天上班還不知情，也是看媒體才知道，他重申，有問題有破洞，就會公開並認錯，該修補的就會去修補，也供政風與檢調調查，反正有嘟少證據做多少事。

柯文哲重申，疫情還沒結束，不用晚再在帶風向；柯也為好心肝緩頰說，好心肝在過去30年推動肝炎防治、偏鄉義診等有功績，不應因這事件就否定過去的努力，基金會還是有成就。

(中時 )