疫情高峰，上班族和學生們開始居家上班上課，許多人對於端午節送禮相當苦惱，轉向線上訂購模式，全台幾乎從南到北的鮮食電商平台，業績都逆勢上揚，天天接單接到手軟，像是台灣油品大廠福壽實業，旗下自有網路商城「福壽百貨店」，也在這波疫情期間，成為大家的防疫神隊友。

福壽與旗下子公司洽富實業特別為了氣冷雞及其他生鮮商品，開設【防疫神隊友 福壽宅省爺報到】專區，還推出優惠方案，希望和上班族、菜籃族們，一起宅好宅滿，自煮防疫！

【防疫神隊友 福壽宅省爺報到】專區優惠看這邊：

●《鮮食專區》購滿3件享9折，滿5件享88折，還加碼送保冷袋！在家自煮最放心！

●《牧草雞滴雞精》買2送1，等同第3件0元，抗疫需要補元氣、增強體力，福壽替您與家人，打好健康基礎，打贏這場必勝的戰役（限量100組）。

很多爸媽早上起床為了張羅小朋友的早餐，還要確認營養是否充足，弄得手忙腳亂，只要替小朋友補充1包滴雞精，就能支援全家一天的能量，只是市面上滴雞精選擇這麼多，要選哪一種呢？

許多營養師大推的牧草雞滴雞精，有5大特色：

→嚴選福壽生態農場「牧草雞」。

→百年企業出品，安心保證。

→原汁原味滴滴精華。

→無色素、無香料、無防腐。

→常溫保存，即開即飲。

《福壽生態農場 牧草雞滴雞精》是純粹的牧草雞滴取液，完全無添加，嚴選「福壽生態農場」人道飼養、友善放牧、無藥殘、無生長激素的牧草放山雞，再採用古法慢火淬煉全程不加水、無香料、無防腐劑。所以滴雞精中的重要成分「支鏈胺基酸」BCAA達539以上，蛋白質5.3克、熱量21.2大卡、納含量也只有78毫克，不會造成身體額外負擔。

還有還有，早餐的好朋友還有喜瑞爾、大自然、福壽伯蛋捲系列，限時特惠3件85折、5件75折，在家吃早餐也要多補充膳食纖維。中餐、晚餐在家自煮，當然也少不了百年安心油品「福壽油系列」，幫全家料理增添好風味，福壽宅省爺線上專區指定油品，也強打出2件9折的超強優惠。

最後最後，除了家人，別忘了陪家人一起防疫的毛小孩，福壽百貨店寵物美食百匯系列2件85折，陪寶貝毛孩度過在家的每一天。

(中時新聞網)