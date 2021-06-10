日月光23.62億購入高雄廠辦大樓

月光投資控股子公司日月光半導體，於今日經其董事會決議通過向關係人宏璟建設購入K25新建廠辦大樓一案，該交易分別為座落於高雄市楠梓區科技路2號之地下3樓~地上9樓之建物、及高雄市楠梓區科技路6號面積6.86坪之倉庫，該交易之總坪數為19,056.13坪，雙方議定之未稅交易金額為新台幣23.62億元，以因應日月光半導體未來擴充傳統及先進封裝之生產產能及提升生產製造之支援效能。

日月光半導體為配合其高雄廠之營運成長，擬購入位於楠梓科技產業園區第二園區之K25新建廠辦大樓，主要設置打線封裝及覆晶封裝製程之生產線，以因應其高雄廠區未來產能擴充所需，以最佳產能配置提升日月光半導體在第二園區之封裝及測試一元化服務效能，繼續強化日月光半導體整體之發展。

日月光副總張聲華表示，案交易價格之訂定，係參酌戴德梁行不動產估價師事務所及第一太平戴維斯不動產估價師事務所兩家專業估價機構出具之估價報告書，並與宏璟公司議價及洽請會計師就交易價格出具合理性意見書後，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司之取得或處分資產處理程序規定辦理。

(旺報 )