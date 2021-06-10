雲林縣長張麗善（中）會同台南農業改良埸雲林分場、農糧署中區分署人員勘查連日大雨造成的農業災損。（雲林縣府提供）

玉米倒伏69公頃。（雲林縣府提供）

連日豪雨造成雲林縣農作物損害，雲林縣各公所查報災情，以稻米、落花生和食用玉米最為嚴重，包括稻穀倒伏940公頃、落花生318公頃、食用玉米69公頃等，災損金額累計高達979萬元。

雲林縣政府農業處9日會同台南農業改良埸雲林分場、農糧署中區分署前往土庫勘查蓮霧受損情形，蓮霧受損50％，農業處表示，將報農委會申請天然災害救助。

農業處長吳芳銘表示，到9日為止，20鄉鎮市公所查報災情，以稻米、落花生、食用玉米最嚴重，水稻倒伏共940公頃，整體受損6％，受害面積約60公頃。

發生水稻倒伏的有水林鄉210公頃、元長鄉150公頃、崙背鄉80公頃、土庫鎮80公頃、斗 六市75公頃、四湖鄉72公頃、西螺鎮50公頃、莿桐鄉50公頃、大埤鄉40公頃、二崙鄉30公頃、斗南鎮28.74公頃、虎尾鎮25公頃、北港鎮20公頃、林內鄉10公頃、臺西鄉8公頃、褒忠鄉5公頃、東勢鄉5公頃。

這幾天不少稻農趁著天氣放晴趕緊收收割，農業處緊急協調收割機及烘乾機調度，但未發生「搶機」狀況。

吳芳銘指出，豪雨也造成落花生腐爛或發芽，受害面積318公頃，損害程度6％，受害面積約4％，申報花生災損包括四湖鄉117公頃、水林鄉105公頃、崙背鄉40公頃、元長鄉30公頃、臺西鄉8公頃、虎尾鎮5公頃、東勢鄉5公頃、口湖鄉5公頃、土庫鎮3公頃。

張麗善表示，玉米、落花生、稻米受損災情還未達門檻，但提醒放晴後還會有遲滯性災損，已責成農業處持續掌握，也呼籲農民一旦有農業災損，請向公所申報，並先拍照或錄影存證，縣府會安排盡快勘災，若查報受害情形達20％，縣府會依天然災害救助辦法向中央申請補助，照顧農友的權益。

(中時 )