看準雙語教學將成為未來教育趨勢，台中市新民高中近幾年積極建構雙語課程，透過彈性且多元的雙語教學，深化學生的語言學習，成為首批獲教育部核定的「國際教育雙語實驗班」學校，校方強調，盼持續提升學生國際視野、培養能接軌國際的人才。

新民高中指出，學校重視雙語教育，除開設雙語國中部外，也在高中部安排外師、規畫ESL課程。這次開設「國際教育雙語實驗班」希望招收對英文有興趣的學生，透過雙語特色課程強化學科專業英文，也營造生活化的雙語實習情境，將雙語教育融入到各學科領域教學中。

雙語實驗班規畫在高一到高三加強學生英語文、英文作文、英文閱讀與寫作、英文聽講等課程，全部採全英文授課，並藉由外師授課的ESL課程強化學生聽、說、讀、寫，也激發學生英語學習與研究動機。

校方強調，該實驗班另將規畫多元選修課程，包括英語歌曲欣賞、影視英語、社會議題玩桌遊，都是聘僱兼具英文合格教師、以全英文方式授課。新民高中能獲選教育部核定的首批雙語實驗班學校，盼建構多語化的語言學習系統與情境教室，落實教育部推動雙語實驗班的目標。

(中時 )