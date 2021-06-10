新冠肺炎疫情升溫，多數企業實施居家辦公，人才招募也快速數位化，電話、視訊等新興面試方式，對於不少求職者來說，可能因缺乏經驗而備感困擾，但對於習慣遠端工作的工程師而言，卻是相當得心應手。有名在美國擔任機器學習工程師的網友，就將自身心得分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，讓求職者參考。

這位網友在赴美攻讀資工碩士後，進入紐約的新創公司任職2年，為了更好的薪資待遇、更穩定的工作體驗，展開這次的求職之旅。他指出，對於科技業的軟體工程師來說，因大部分的公司早已將工作流程全面遠端化，遭遇這次疫情反讓面試不再受地理因素限制，甚至在時間許可之下，不請假、邊工作邊面試，都成了能夠實現的事。

該網友表示，進行遠端面試，最重要的是至少在前10分鐘確認器材一切正常，包括耳機、麥克風、鏡頭等，畢竟在遠端面試時，若比面試官還晚加入聊天室，其實相當失禮，且耳機連線、打開鏡頭等小動作，加總起來耗費2~3分鐘，別小看這幾分鐘，很可能就是造成求職失分的關鍵。

至於遠端面試流程，網友列出常見4大階段：第1階段是測驗，可能是寫選擇題，或建立簡單的模型；第2階段是人資面試，多詢問離職原因、應徵動機、過往工作經驗等；第3階段是技術面試，時長約45分鐘至1小時，內容通常是程式及機器學習理論。

最後則是Virtual Onsite（線上現場面試），他坦承這其實就是以前的現場面試，只是全部改為視訊面試，每場約有4~5輪，可能集中在同天或分2天進行。他建議，準備除複習資料之外，閱讀該公司或團隊的tech blog（技術部落格）也很有幫助，因為上面發表的問題，通常就是他們正在解決的問題，不僅很容易在面試裡討論到，若對於該問題有很深的理解，更會大幅提升錄取率。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，成為科技新貴，是不少人的夢想，除了精進自身能力之外，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，參考前人準備心得與經驗分享，不僅可快速掌握面試技巧，還可獲悉有利求職的各式資訊，進而提高錄取率。

(中時新聞網)