受惠代理的進口高級車大量到港及銷售熱絡，汎德永業(2247)2021年5月合併營收為41.6億元，較上月成長2.06%，亦較去年同期成長10.58%；今年1-5月合併營收185.4億元，年增率為23.75%。

相較於5月份國內整體車市買氣與上月相比下滑近一成，汎德永業5月合併營收仍繳出雙成長表現，主要由於BMW與Porsche新車本月大量到港交車，加上新車銷售蜜月期，尤其如Porsche(保時捷)車款屬於先下訂後交車的期貨車，本就受疫情影響較小，因此多款BMW熱門休旅車，以及Porsche休旅車Cayenne Coupe與電動車Taycan等，保持強勁的銷售力道。

汎德永業表示，目前旗下熱門車款多數還處於消化階段，在手訂單能見度亦高，預期雖可能由於疫情造成遞延交車情況，但豪華品牌購車的需求仍然存在，公司也會密切注意疫情發展情況，適時調整營運模式。

展望下半年，目前BMW與Porsche新車的預收單情況仍然十分熱絡，且晶片缺貨問題亦不會造成重大影響，加上BMW兩款重磅電動車型-豪華純電旗艦休旅ix與首款四門純電動轎跑車i4已於日前在美國正式發表，在台亦已啟動線上預接單銷售服務，預計於第四季起BMW iX與i4將可陸續抵台交車；Porsche主力車款Taycan入門後驅版也已於6月登台，並陸續交車，下半年起電動車將能大力挹注公司業績成長動能。

汎德永業表示，隨著全國疫情進入三級警戒，為落實防疫規範，公司將提供線上賞車、商談諮詢等銷售服務。配合防疫需求，全台展示中心與售後服務中心均落實體溫量測與訪客實聯制等措施，各展示中心周遭環境及車輛亦定期消毒。

(時報資訊)