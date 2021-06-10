本土新冠疫情爆發，台灣社會因為疫苗數量不足吵翻天，北美線上媒體「VICE世界新聞」評論，疫苗議題政治化正在破壞台灣對抗新冠肺炎。報導也引述學者說法指出，以北京阻撓解釋疫苗危機是太過簡化的說法，因為缺疫苗是全球問題，其他國家也都在等。

德國之聲報導台灣因為新聞稿「我國」二字，和BioNTech洽購輝瑞/BNT疫苗的交易破局。

VICE世界新聞9日指出，疫情爆發提高台灣社會接種新冠疫苗的急迫性，不過擁有2,300萬人口的台灣，目前到手的疫苗約只有212萬劑，已經接種1劑疫苗的人口佔比為3%，民眾指責政府太慢取得疫苗，政府則指控北京阻止台灣取得疫苗，報導評論，台灣掙扎著加快疫苗計畫是個警示：病毒是多麼容易在未接種疫苗的人群中重新燎原，以及政治紛擾可以多麼快速地破壞防疫模範生應對疫情。

指揮中心指揮官陳時中5月底時表示，台灣去年曾和德國BioNTech談好洽購疫苗，但德方突然要求調整新聞稿上「我國」二字為「台灣」，最終交易仍破局。對此，BioNTech在回覆VICE世界新聞的提問時表示，「BioNTech盡可能向全球愈多人提供疫苗的目標是無庸置疑的。」

目前在台灣大學擔任訪問學者的加州大學爾灣分校政治學博士南樂（Lev Nachman）指出，「在台灣，所有事情都泛政治化，根本問題變成了人們對中共的看法。」他說至今台灣人對政府的防疫仍無法跳脫藍綠思考。

中研院歐美所副研究員吳建輝受訪指出，台灣社會現在非常分裂，針對為何許多人反感購買上海復星代理的BNT疫苗，他說買了就意味著台灣是大中華區的一部份。

蔡英文總統5月26日表示，「只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠在品質與安全的直接保證跟負擔責任，來避免法律與政治的雙重風險。」總統府發言人Kolas Yotaka同日也發布推文，「台灣不應該被迫透過中國中間商購買輝瑞/BNT疫苗。」

Taiwan shouldn’t be forced to buy Pfizer-BNT shots from a Chinese broker. This isn’t healthy. — Kolas Yotaka (@Kolas_Yotaka) May 26, 2021

對此，國民黨副秘書長黃奎博受訪時批評：「簡單來說他們太傲慢、太自滿、動作太慢。」他說上海復星的BNT疫苗是在歐洲製造，沒有在中國製造的問題。

另外，前陣子吵得很兇的鴻海、佛光山等非政府單位要自己洽購疫苗並捐給政府議題，指揮中心表達感謝及歡迎。曾任職於智庫台灣亞洲交流基金會的分析師江懷哲受訪指出，最近政府對於民間採購疫苗的興趣提升，反映了國內疫情爆發已經削弱了政府的因應能力，不然在一般情況下，政府對於採購疫苗等程序落入地方政府或企業不會有太大興趣。

VICE世界新聞指出，雖然北京可能在台灣取得疫苗過程中扮演角色，但實際上疫苗短缺是全球性的問題。南樂表示，「疫苗危機不是一件事就可以解釋得了的，中國阻撓台灣的疫苗是很省事的說法，但也是太過簡化的解釋」，「你可以說因為台灣處在灰色地帶，但不能解釋為何其他東亞國家也都在等疫苗。」

江懷哲說，現在網路上很多人都很情緒化，但他認為政府很努力在取得疫苗，因為這是為了自己的政治前途而戰，他提到即將在8月舉行的公投，如果執政黨不能在疫苗議題上站起來，8月的公投將會是另一次打擊，明年地方選舉也將登場，「他們想要盡快止血。」

(中時新聞網)