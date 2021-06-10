中國外交部發言人汪文斌10日主持例行記者會指出指出，美方所謂的「應對中國挑戰」包藏著謀求無限霸權和絕對安全，遏制中國的禍心。中方敦促美方，摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國發展，停止動輒拿中國說事。

記者會提問，據報導，美國國防部長奧斯丁9日發布了一項指令，要求加快發展美國軍隊和軍事能力，以幫助政府應對來自中國的挑戰。中方有何回應。

汪文斌表示，美方一些人固守冷戰零和思維，但凡提到國防力量建設，言必稱中國挑戰。打「中國牌」成了美國增加軍費、擴張軍力的必用藉口。美方所謂的「應對中國挑戰」包藏著謀求無限霸權和絕對安全，遏制中國的禍心。

大家都清楚，美國的軍費總額高居全球第一，連續多年相當於其後9個國家的軍費開支總和，約為中國的4倍，大家也都清楚，美國在全球擁有800多個海外軍事基地，建國以來僅有16年沒有打過仗，誰是威脅，誰是挑戰一目了然。

中方敦促美方，摒棄陳舊過時的冷戰零和思維，客觀理性看待中國發展，停止動輒拿中國說事，為亞太地區和平穩定發揮建設性的作用，而不是相反。

(中時 )