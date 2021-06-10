確診案例各地傳出，雖疫情無情，但也因此國內青年對防疫的關心顯得特別溫馨，近日有2名18歲青年有感於警員身站防疫前線，特別以積蓄購置安全護目鏡並於9日親自前往平鎮警分局捐贈，令警方直呼「這是疫情中的希望」

平鎮警分局分局長李健民表示，榮欣志工大隊青年志工楊定凱、蔡濬宇等2位同學有感國內近期疫情防疫需求增加，一起拿出約3萬元的積蓄購買安全護目鏡320個給第一線防疫人員，以提升警察同仁的自我防疫能力，分局也指出將特別回贈感謝狀，以答謝兩位同學的善心。

平鎮警分局指出，兩位同學過去有感於國內口罩、群聚告發或特定營業處所的稽查等防疫工作幾乎都是由警察包辦，所以才決定為警方盡點棉薄之力，購置面罩回饋警察疫情期間的辛勞，並補充，兩位同學到場捐贈時還帶著過去在小小警察營得到的紀念品公仔，展現自己對一線防疫警員的尊重及嚮往。

李建民也表示，警察工作有別一般行政部門，時常需要面對不特定之群眾，過程中與民眾或多或少都有接觸，但收到防疫物資的第一線警察同仁也感到相當的開心，並表示這次能夠獲得防疫的物資，可以讓員警更放心、更安心執行各項勤務。

(中時 )