男星吳奇隆是運動員出身，有柔道和跆拳道基礎的吳奇隆，以後空翻的招牌動作，讓他過去在男團「小虎隊」中有「霹靂虎」的稱號，而擁有軟Q筋骨的吳奇隆寶刀未老，他今（10日）就在微博曬與大陸體操好手邢傲偉挑戰空中一字馬的影片，兩人整齊劃一的空中一字馬動作，讓網友看傻眼。

50歲吳奇隆近期加入陸綜《追星星的人》，他也不時展現好身手，吳奇隆今下午就在微博曬出與邢傲偉挑戰空中一字馬的影片，而邢傲偉不只是大陸著名的體操運動員，還是前奧運體操冠軍，不過吳奇隆這回與邢傲偉挑戰空中一字馬可是沒輸，兩人在影片中一起跳躍並在空中伸手、劈腿，吳奇隆與邢傲偉動作都很標準、到位。

吳奇隆（左）和前奧運體操冠軍邢傲偉挑戰空中一字馬。（圖／取材自吳奇隆微博）

吳奇隆曬影片並寫下：「有朋自遠方來，一起跳一跳」，邢傲偉也轉發回：「跳一跳長得高，見到追星星的隆哥，棒棒達」，不難看出雙方的好交情，兩人輕輕鬆鬆就做出高難度的動作，不過有網友就留言虧吳奇隆褲子破了沒，還釣出吳奇隆現身回應「沒有」，他也幽默說，褲子是彈力的，不過有人留言「老大，你這空中一字馬比冠軍標準多了」，對此，吳奇隆現身駁斥：「瞎說」。

空中一字馬是吳奇隆的招牌動作，他日前就為了節目，曬出空中劈腿照，吳奇隆大秀絕技軟Q筋骨依舊，好身手讓吳奇隆帥回當年在男團小虎隊中的「霹靂虎」。

(中時新聞網)