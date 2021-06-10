沈玉琳新節目打美女牌吸睛。 （舒跑Beast 咖啡能量飲提供）

運動型競賽節目「美女與野獸 明星能量賽」將於明（11日）中午12點在沈玉琳的御林軍FB粉絲團及品牌商品官方FB平台上架播出，節目在拍攝時受到好評，後續也將於緯來體育台播出。

由沈玉琳領軍，兩隊在節目中PK分別為美女隊巫苡萱、羚小鹿、小茉莉、雪橇國手連德安、籃球明星胡瓏貿和野獸隊無尊、徐謀俊、張安琪、翁子涵、SBL人氣球星盧峻翔一起同台競賽。

主持人沈玉琳笑稱這個節目絕對是極致的考驗明星體力，錄影當天凌晨5點即發通告趁大家沒睡醒臉上有倦容時，設計超激比賽，考驗大家。該節目首兩集為在疫情尚未延燒前所錄製完成，節目中為替觀眾謀福利，眾美女換上泳衣LOOK乳波四溢，女神級的翁子涵解放Ｄ奶、巫苡萱秀出G奶讓吸睛度大增。

當然主軸還是以運動競賽為主要路線，像是節目中設計的水上遊戲關卡：《水上優步 》《跳島求生能量賽》《深海賓果》等，超多養眼噴飯的精采漏網鏡頭，這類大型水上運動的節目，在疫情延燒下，更讓觀眾看起來格外紓壓，也因應防疫政策，第三集開始，將發展為線上挑戰。

(中時 )